L’aéroport de Bologne et le constructeur italien, dont le siège social se situe à quelques encablures, réitèrent en effet leur partenariat pour la septième fois. L’Huracan Evo a été spécialement préparée pour répondre à ses nouvelles attributions, avec une couleur vert turbine mate, contrastée d’éléments de couleur vive et d’un lettrage "Follow Me In Our Beautiful Country". Elle s’équipe également de gyrophares et d’une radio connectée avec la tour de contrôle. Pas sûr en revanche que les pilotes aient le loisir d’exploiter les ressources du V10 5.2l de 640 chevaux.

© Lamborghini