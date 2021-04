Le célèbre constructeur de deux-roues Vespa célèbre cette année son 75e anniversaire. Un jubilé célébré comme il se doit par la marque italienne via une édition spéciale. La série spéciale 75th ne sera disponible que cette année et uniquement pour les Primavera 50 et 125 cc et la GTS (125 et 300) qui arborent de nouvelles couleurs. Des équipements spécifiques à cette version limitée lui confèrent un look particulier. Une selle grise, des jantes également en gris et le porte-bagages arrière chromé accueille un sac rond en nubuck dont la forme reproduit le support typique de la roue de secours. Ce sac est livré avec une housse imperméable. Un petit kit composé de quelques cadeaux sera également offert au client lors de la livraison en échange d’un montant encore inconnu à ce jour.