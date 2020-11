Plus exactement, ce sont deux états d’Australie, l’Australie Méridionale et l’Etat de Victoria, qui imposent désormais cette taxe d’un montant de 1,2 et 1,5 centimes d’euros respectivement. Selon les autorités, il s’agit là d’un moyen pour compenser les pertes sur les accises qui touchent les carburant fossiles en prévision de la multiplication annoncée des voitures électriques. Ce sont ainsi 20 millions d’euros qui devraient rentrer dans les caisses des deux états concernés.

Bientôt en Belgique ?

Tous nos gouvernements belges répètent la bouche en cœur la nécessité de sortir à tout prix du moteur thermique, à grand coups de primes et d’avantages fiscaux pour les voitures électrifiées. Mais ce que l’Etat donne d’une main, il le reprend de l’autre. Et le constat dressé par les autorités australiennes devra également être fait chez nous dans les années à venir.

Rappelons qu’en Belgique, les diverses taxes, accises et la TVA représentent 70,7% du prix du carburant à la pompe, constituant déjà de facto une taxe kilométrique en soi (au plus on roule, au plus on consomme ; au plus on consomme, au plus au paye). Il ne serait donc pas impossible de voir ce genre de mesures prises chez nous aussi dans un futur pas si lointain.