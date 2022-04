Pour son étude, Money.co.uk a comparé deux compactes, l’une électrique et l’autre à essence, plus concrètement, une Nissan Leaf et une Volkswagen Golf. L’étude a pris en compte le prix d’achat de l’une et l’autre, le prix moyen du kWh (chiffres Eurostat) et du litre d’essence par pays, ainsi que la consommation moyenne de chaque véhicule, à laquelle s’ajoute la vitesse de charge par heure dans le cas de la Leaf, pour estimer un coût de charge le plus proche possible de la réalité. A partir de cela, et sur base du kilométrage annuel moyen de 16.000 km, il a été estimé un coût global après une année d’utilisation.

La Leaf étant plus chère que la Golf à l’achat (32.940€ contre 24.695€), son coût à l’usage largement inférieur ne peut être compensé à l’usage. Au bout d’une année et 16.000 km, le modèle électrique coûte 33.579€ contre 27.566,8€ pour sa rivale allemande. L’étude conclut avec ce titre volontairement provocateur : « Les automobilistes belges pourraient perdre plus de 6 000 euros en passant de l’essence à l'électrique ».

Un coût à l’usage imbattable !

Or, si l’on regarde de plus près, ce chiffre n’est exact que dans le cas où l’on paie sa voiture rubis sur ongle, et qu’on ne la conserve qu’un an, sans même prendre la peine de la revendre. Mais ce que ce chiffre occulte, c’est qu’à l’usage, la Leaf affiche un coût moyen de 4€ aux 100 km contre près de 18€ pour la Golf (17,95€). Soit quatre fois et demi plus ! Un rapide calcul permet donc d’établir que le propriétaire de la Leaf déboursera 640€ par an contre 2.872€ pour celui de la Golf ! Une différence de 2.232€ ! Ce qui signifie que la différence de prix d’achat sera rentabilisée après 3 ans et 9 mois environ. Et qu’à partir de ce moment, il sera donc plus intéressant de rouler en électrique qu’à l’essence. Et puisque les acheteurs gardent (et paient) leur voiture quatre ou cinq ans, voire plus, l’avantage n’en sera que plus grand.

Bien sûr, ce calcul ne se base que dans le cas d’une charge à domicile, au tarif moyen du fournisseur d’énergie. Il est donc clair que l’avantage d’un véhicule électrique chargé souvent sur une borne publique payante, au tarif bien supérieur, ne sera pas aussi avantageux. Mais cela méritait quand même d’être précisé.