Lors des jours ensoleillés et des phases de vent fort, il y a souvent un manque de capacité de stockage pour l'énergie générée qui n'est pas consommée par le réseau. À mesure que le nombre de voitures électriques immatriculées augmente, le nombre d'unités de stockage mobiles d'énergie augmente également. Ceci représente un potentiel conséquent, à condition que cette capacité de stockage puisse être utilisée de manière intelligente. C'est pourquoi Audi et Hager Group se sont associés et ont développé une approche de recherche et de solution qui génère des incitants financiers et offre une plus grande sécurité d'approvisionnement : la recharge bidirectionnelle.

L'idée est simple : une fois chargée, la batterie de la voiture électrique, en tant que dispositif de stockage, peut restituer l'énergie à la maison. Si le client dispose d'un système photovoltaïque, la voiture électrique sert de dispositif de stockage temporaire pour l'éco-électricité domestique. Lorsque le soleil ne brille plus, le véhicule peut alors réinjecter l'électricité emmagasinée dans le circuit électrique de la maison. Mieux encore : si la voiture électrique stocke l'électricité excédentaire du système photovoltaïque, elle peut la réinjecter dans la maison dans les phases où les prix de l’électricité sont élevés. Et si nécessaire, elle peut se recharger durant les périodes où le tarif est plus faible.

Jusqu’à une semaine d’alimentation électrique

Ce qui semble simple en théorie nécessite en pratique un niveau élevé d'intelligence technique et une interaction coordonnée entre les différents composants techniques, en termes d'infrastructure et dans le véhicule. À titre d’exemple, l’expérience d'Audi a été réalisée avec une e-tron proche de la série et une borne murale DC qui fonctionne en courant continu.

Selon Martin Dehm, chef de projet technique pour la recharge bidirectionnelle chez Audi, "La batterie d'une Audi e-tron pourrait alimenter une maison individuelle en énergie pendant environ une semaine de manière autonome."

Dans un stade de développement plus avancé, en combinaison avec une unité de stockage à domicile, il est possible d'atteindre une indépendance énergétique presque complète et une sécurité d'approvisionnement accrue en cas de black-out. Ces technologies, étudiées par plusieurs constructeurs, devraient arriver sur le marché dans les prochaines années.