Le véhicule, proie des flammes alors qu’il était en train de charger, devra probablement rester encore plusieurs heures plongé dans l’eau, sécurité oblige. “Lors de précédents incendies, il a parfois fallu entre trois jours et une semaine pour que la batterie soit complètement refroidie”, ont précisé les pompiers anversois à l’agence Belga.

“Il faut beaucoup de temps pour refroidir correctement la batterie d’une telle voiture électrique. L’expérience de nos corps de pompiers et d’autres nous apprend qu’immerger complètement le véhicule dans l’eau est le moyen le plus efficace”, expliquent les hommes du feu anversois. “La procédure en vigueur prévoit que la voiture reste durant 24 heures dans le conteneur rempli d’eau. Il en sera ensuite sorti et les pompiers utiliseront une caméra thermique pour voir si la batterie est complètement refroidie. Si ce n’est pas le cas, le véhicule retournera dans l’eau.”

Une technique pas toujours évidente à appliquer par les pompiers qui doivent aussi intervenir dans l’urgence. “Les voitures électriques représentent un danger lors de nos interventions. Eau et électricité ne font évidemment pas bon ménage. À Bruxelles, on tente alors d’intervenir avec un camion poudre mais nous n’en disposons que d’un seul à ce stade. Pour les voitures électriques et les panneaux photovoltaïques sur les maisons, où là aussi, les techniques sont particulières, il faut former les pompiers aux nouveaux modes d’intervention pour ne pas mettre la vie de ces sauveteurs en danger”, nous précise, de son côté, Éric Labourdette, président du SLFP zones de secours.

En ce qui concerne enfin les raisons de l’incendie survenu ce week-end, il est encore trop tôt pour les déterminer.