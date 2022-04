Après la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une pénurie de puces électroniques, c’est au tour de la guerre en Ukraine de rajouter du retard dans la production des voitures neuves. Avec comme conséquence des délais qui s’allongent parfois de manière vertigineuse !

Vous n’êtes sûrement pas passé à côté de cette info : c’est en Ukraine qu’on retrouve plusieurs fournisseurs majeurs de faisceaux électriques pour le secteur automobile. Avec l’invasion du pays par la Russie et la guerre en cours, certaines de ces usines ukrainiennes ont dû fermer, entraînant une réaction en chaîne. Début mars, à court de câbles électroniques, des usines automobiles en Allemagne, mais aussi en République tchèque par exemple, ont dû stopper leurs activités pour plusieurs jours, parfois même, plusieurs semaines. Le groupe Volkswagen a notamment été sévèrement touché avec l’arrêt temporaire de la production de plusieurs modèles : VW Golf, VW Tiguan, Audi Q4 e-tron, Skoda Octavia, etc. "Aujourd’hui, les usines ont repris la production mais on ne sait pas pour combien de temps ", nous explique Joke Boon, attachée de presse chez VW Belgique. Elle ajoute : "Il est donc très compliqué de donner des délais précis de livraison car dans la pratique, ils changent d’un jour à l’autre. À l’heure à laquelle je vous parle, la VW ID.3 n’est plus disponible avec la petite batterie. Mais peut-être que demain, elle le sera à nouveau. Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain."