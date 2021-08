© zone 30 (AGEN,FR47)" by jean-louis zimmermann is licensed under CC BY 2.0

Ainsi, selon le CEREMA, un véhicule actuel émet autant de CO2 à 30 km/h… qu’à 130 km/h. Soit environ 200 gr/km. A 50 km/h, cette valeur est ramenée à 170 gr/km, soit 15% de moins. Et c’est entre 70 et 80 km/h qu’un véhicule moderne atteint son point le plus bas, avec environ 150 gr/km.Le constat est le même pour les particules fines et l’oxyde d’azote (NOx), avec une réduction d’environ 23% à 50 km/h au lieu de 30, et même 29% à 70 km/h.De quoi mettre une nouvelle fois à mal l’argument écologique avancé lors de la mise en place de telles zones comme ce fut le cas à Bruxelles notamment.