L'agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi le lancement d'une enquête préliminaire contre l'assistant à la conduite du fabricant de véhicules électriques Tesla, après une série de onze accidents répertoriés impliquant un des véhicules du groupe dirigé par Elon Musk.

"Dans le cadre de la mission de sécurité de l'agence et afin de mieux comprendre les causes de certains accidents liés à Tesla, la NHTSA ouvre une enquête préliminaire sur les systèmes d'assistants à la conduite (Autopilot) et les techniques mises en place pour surveiller, assister et faire respecter l'engagement du conducteur dans la conduite pendant son utilisation", a indiqué l'agence américaine NHTSA, dans un communiqué transmis à l'AFP.