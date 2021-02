Le système de taxation automobile, actuellement en place à Bruxelles et en Wallonie, est fortement décrié par la Fédération belge de l’automobile (Febiac), qui lui préfère le système récemment mis en place côté flamand. "Le facteur déterminant en Flandre est les émissions de CO2 des véhicules, confirme Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac. Ce système est donc beaucoup plus en phase avec les défis actuels que sont l’amélioration de la qualité de l’air ou la lutte contre le changement climatique. Bruxelles et la Wallonie pourraient ou devraient absolument adapter leur système fiscal car les effets sont clairs au niveau du succès des motorisations propres dans les différentes régions."

(...)