Premier SUV à adopter l’appellation bZ, qui sera la signature des modèles 100% électriques de Toyota, le concept bZ4X arbore un look conforme au derniers modèles de la marque, avec des angles marqués et des épaules larges. Si l’on n’en connait pas encore toutes les capacités techniques, on sait déjà que le modèle sera doté d’une transmission intégrale permise par l’adoption de deux moteurs (un sur l’essieu avant, l’autre à l’arrière) et qu’il sera le premier véhicule de masse à recourir à une direction par câble ("Steer-by-wire"), déconnectant complètement le conducteur de la route en ne remontant aucune vibration ni information dans le volant. Selon le constructeur, cela permet de rendre la conduite plus précise en adaptant l’angle de braquage à la situation et de "remplacer le traditionnel volant circulaire par une commande au design unique. Le conducteur n’a plus besoin de bouger ses mains autour du volant lors d’un virage".

Le modèle devrait arriver sur la route cette année encore, et servira de base à un nouveau modèle Subaru l'année prochaine.