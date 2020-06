Bannie des centres-villes, pointée du doigt comme responsable de bien des maux, et toujours plus encadrée, l’automobile n’en reste pas moins une source de rentrées fiscales majeure pour l’Etat à qui elle rapporte plusieurs milliards d’euros chaque année. Une manne financière qui devrait toutefois se réduire considérablement en 2020.

Une étude menée par la Febiac, Traxio et le magazine Auto Trends nous apprenait la semaine dernière que 31% des acheteurs potentiels de véhicules étaient prêts à postposer leur achat, à revoir leurs critères (seconde main plutôt que neuf) ou même à annuler purement et simplement l’acquisition d’une nouvelle voiture en raison des impacts de la crise du Covid-19. Une mauvaise nouvelle pour le secteur bien entendu, qui pourrait perdre jusqu’à 20% de chiffre d’affaire selon les projections de la Febiac. Mais une mauvaise nouvelle aussi pour l’Etat, qui se verrait privé de millions d’euros de recettes.

Si les estimations s’avèrent correctes en fin d’année, le manque à gagner pour les caisses fédérales et régionales s’élèverait à 440 millions d’euros ! Le commerce et l’immatriculation de voitures neuves et d’occasion représente en effet quelque 2,2 milliards d’euros en Belgique. Ceux-ci sont principalement récoltés grâce à la TVA sur les véhicules neufs (1,6 Md€) et sur les taxes de mise en circulation (486 M€). La TVA sur les véhicules d’occasion, au prix forcément moins élevé, rapporte 113 M€ chaque année, et la taxe d’immatriculation, 36 M€. Enfin, chiffre étonnant, 6.000 plaques personnalisées ont été commandées l’an dernier, ajoutant 6 M€ dans les caisses d’impôts.