La surprise vient de chez Gentleman Car, l’importateur Shelby pour la France et le Benelux, basé à Melen, près de Liège. En effet, l’enseigne a annoncé qu’elle avait reçu 2 allocations pour 2020 et 4 pour 2021. Bon, d’accord, cela signifie que seuls 6 exemplaires seront proposés jusqu’à fin 2021. Gare aux bousculades, d’autant plus qu’il faut réserver son exemplaire avant le 15 août !

En pratique…

Concrètement, il faut se rendre sur le configurateur de Ford https://www.ford.com/suvs/bronco-sport/2021/ afin de choisir ses spécifications et puis, en avertir Gentleman Car. Les tarifs en euros seront identiques aux tarifs en dollars, auxquels il faudra ajouter la TVA ainsi que les frais de transformation et d’homologation pour l’Europe.

Plus d’infos et contact : info@gentlemancar.com