Malgré l’assouplissement des mesures de lutte contre le Covid-19 et la reprise du tourisme international, une chose est sûre : l’été 2020 ne sera pas un été normal. Beaucoup ont déjà fait le choix de passer leurs vacances en Belgique en profitant de loisirs près de chez eux. Si c’est votre cas, la Skoda Octavia Scout est la voiture qu’il vous faut !

Embarquer les VTT en direction des Ardennes, ou un Kayak pour descendre la Lesse ; tracter la remorque avec les motos pour s’amuser à Mettet, ou le van avec les chevaux pour une sortie dans les bois ; ou simplement emmener tout le nécessaire pour une journée à la mer en famille ? L’Octavia Scout peut faire tout ça !

© Skoda Version la plus lifestyle et la plus polyvalente de la gamme, l’Octavia Scout est particulièrement taillée pour les loisirs en extérieur. Elle adopte pour ce faire une suspension rehaussée de 15 mm qui lui permet d’arpenter les chemins non-revêtus sans crainte, et des protections de bas de caisse et de boucliers plus enveloppantes. Le tout, sans oublier de soigner son style par de grandes jantes de 18 ou 19 pouces.

Et tout cela, sans rien perdre de ses aspects pratiques. L’Octavia conserve l’ensemble de ses qualités intérieures, à commencer par un coffre gigantesque de 600 litres. Orientée « nature », la finition Scout ajoute un habillage de sellerie spécifique et des boiseries sur le tableau de bord.

© Skoda Côté technique, la transmission intégrale (4x4) ravira les plus exigeants, mais n’est désormais plus obligatoire puisque la traction avant est également au programme. L’Octavia Scout reçoit la primeur du nouveau moteur 2.0 TDI de 200 chevaux qui vient coiffer une gamme également composée des 2.0 TDI 116 et 150 ch, et du 1.5 TSI 150, avec possibilité de micro-hybridation.

Son introduction officielle est prévue début juillet.