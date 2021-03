Bentley vient de dévoiler la nouvelle Continental GT Speed, version survitaminée de son coupé. Celle-ci embarque bien sûr le gros moteur W12, qui a fait l’objet de menus aménagements pour porter sa puissance à 659 chevaux, et lui permettre d’atteindre une vitesse de pointe étourdissante !

Avec 24 chevaux de plus que le précédent modèle et un couple énorme de 900 Nm, la nouvelle Continental GT Speed se veut encore plus véloce, accélérant de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Mais surtout, sa vitesse maximale est mesurée à… 335 km/h ! Pour cela, elle s’en remet toujours au gros moteur W12 de 6 litres de cylindrée, capable toutefois de désactiver la moitié de ses cylindres lorsque le moteur est faiblement sollicité afin de réduire son appétit en carburant, qui n’en reste pas moins gargantuesque.

© Bentley

Cette version Speed se distingue également des autres Continental GT par quelques détails de présentation extérieure et intérieure, mais aussi par des réglages mécaniques spécifiques et l’apparition d’un blocage de différentiel arrière électronique.