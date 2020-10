6.990€ TVAC : voici le prix auquel vous pouvez désormais acheter l’originale petite Citroën Ami. De quoi en faire la voiture la moins chère du marché ! Avec ses 2,41 m de long et 1,39 de large, l’Ami peut emmener deux passagers à son bord dans un espace simple et épuré. Électrique, elle est animée par un petit moteur de 6 kW (8 ch) et d’une batterie de 5,5 kWh lui procurant une autonomie de 75 km, à 45 km/h maximum. Le gros point fort de cette petite batterie est de pouvoir être rechargée en trois heures sur une prise domestique 220V. À peine plus longtemps qu’un smartphone !

Une seule teinte, Bleu Ami, est proposée, mais pas moins de 7 versions peuvent être commandées grâce aux différents kits de personnalisation. Ainsi, pour 410€ de plus (7.400€), il est possible d’apporter une touche de couleur (Orange, kaki, gris ou bleu) sur les éléments extérieurs (enjoliveurs de roues, stickers de custode…) et divers éléments optionnels à bord (filet de séparation, tapis de sol…). Et pour 7.900€ et 8.360€ respectivement, les My Ami Pop et My Ami Vibe sont les versions les plus complètes, avec stickers distinctifs et un spoiler arrière pour la première ; des barres de toit décoratives pour la seconde. Les premiers modèles seront livrés au cours du premier semestre de l’année prochaine.