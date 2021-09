Puisque Volkswagen signifie littéralement « voiture du peuple », le constructeur s’est donné pour mission de faire honneur à son slogan lors de sa transition vers la mobilité électrique. Le concept ID.Life incarne cette volonté de démocratisation.

Long de 4,09 m, soit peu ou prou la longueur d’une Polo, l’ID.Life arbore une allure de crossover avec une suspension rehaussée et des protections périphériques supplémentaires. Un look plutôt viril qui se marie bien avec les traits anguleux et la peinture bicolore. De nombreux éléments sont bien sûr très conceptuels, comme les phares LED et les logos lumineux, les caméras intégrées aux montants en guise de rétroviseurs ou encore le volant doté d’un écran tactile qui regroupe toutes les informations. Mais on peut facilement imaginer un dérivé de série qui reste proche, dans l’esprit, à ce concept.

© Volkswagen

Parmi les éléments que l’on regrettera de ne pas retrouver sur la version de série, il y a également la possibilité de rabattre les sièges avant pour profiter de chaises longues depuis les sièges arrière tout en profitant d’un bon film projeté sur un écran devant le pare-brise.

La version de série devrait arriver d’ici 2025, à un tarif attendu entre 20.000 et 25.000€.