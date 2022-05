La Golf R a 20 ans. Pour célébrer l’événement, Volkswagen s’apprête à commercialiser une série spéciale commémorative. Et pour une fois, il ne sera pas question seulement d’éléments décoratifs, mais aussi d’une vraie évolution mécanique qui en fera la Golf la plus puissante de l’histoire.

Si la GTI reste la plus emblématique des Golf, c’est bien la R qui incarna la version la plus sportive au sein de la gamme depuis le lancement de la R32 voilà 20 ans. Le V6 3.2l a depuis cédé sa place à un 2.0l Turbo, mais grâce au turbo, la puissance n’a fait qu’augmenter au fil des ans, de 241 chevaux à 320 désormais. Et bientôt même 333 chevaux sur la série spéciale 20 Years, soit la Golf la plus puissante jamais commercialisée. Sa carrière commerciale sera d’ailleurs limitée, puisqu’elle ne sera proposée à la vente que jusqu’en milieu d’année 2023.

Cette série spéciale anniversaire sera d’office équipée du pack R-Performance optionnel sur la R, et qui la rend encore plus agile et amusante. Elle recevra en outre des palettes de commande de boîte automatique (7 rapports) à retour haptique. Les performances restent toutefois identiques : 4,7 s pour passer de 0 à 100 km/h et 270 km/h en pointe.

Esthétiquement, cette Golf R exclusive se distingue par ses jantes et ses éléments décoratifs bleus. Une couleur que l’on retrouve à bord également pour quelques détails, associée à des inserts en fibre de carbone véritable, une première pour Volkswagen.