Jusqu’à présent, les MG ZS EV et EHS, les deux SUV de la nouvelle vague MG depuis son retour chez nous voilà deux ans, étaient très propres sur eux, mais ne se démarquaient pas vraiment dans le trafic. Pour se faire connaitre, il fallait au constructeur un vrai modèle porte-étendard, et c’est donc au Marvel R que revient cette tâche.

© MG

Le Marvel R est à nouveau un SUV, mais dont la modernité du style tranche radicalement avec le reste de la gamme. Il se veut plus « émotionnel » que les deux modèles déjà existants, plutôt orientés vers la praticité et la rationalité. C’est sans doute ça qui explique le volume de coffre décevant du nouveau modèle : 357 litres seulement, pour un véhicule plus long qu’un Volkswagen Tiguan, auquel s’ajoutent heureusement 150 litres dans un second compartiment sous le capot avant...sur la version 2 roues motrices seulement.

Le nouveau MG se démarque en revanche par une habitabilité intéressante pour les occupants, et embrasse pleinement la modernité avec un meuble de bord dont la console centrale est composée d’un grand écran tactile de 19,4’’ disposé verticalement, ce qui n’est pas sans rappeler la dernière Ford Mustang Mach-e. Le conducteur dispose par ailleurs d’un tableau de bord digital baptisé iSmart.

© MG

3 moteurs

Le MG Marvel R marque aussi une rupture avec les autres modèles sur le plan de la technique. Finies les motorisations raisonnables : le nouveau venu adopte 3 moteurs pour une puissance totale cumulée de 288 chevaux, transmis à la route par les quatre roues. De quoi l’expédier à 100 km/h en 4,9 secondes ! Le tout est alimenté par une batterie dont la capacité n’a pas encore été annoncée mais qui promet une autonomie d’environ 400 kilomètres WLTP. Celle-ci pourra être rechargée à 80% en 30 minutes sur une borne de charge rapide en courant direct, ou de manière accélérée en courant continu grâce au chargeur 11 kW livré de série. Une seconde version, propulsion dotée d’un moteur de moins, est également programmée.

Le Marvel R dispose en outre d’une fonction Vehicle-to-Load (V2L) permettant d’alimenter un périphérique extérieur (trottinette électrique, compresseur, ordinateur portable…) ou même de recharger un autre véhicule électrique !

La commercialisation est prévue chez nous dès ce mois de mai.