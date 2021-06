Honda reste pour l’heure avare en informations et en chiffres au sujet de sa nouvelle Civic. Il faut dire qu’elle n’arrivera sur la route qu’à l’automne… 2022 ! Il faudra donc encore patienter avant d’en savoir plus, à part qu’elle sera fournie d’office avec une motorisation hybride e:HEV, semblable à celle du nouveau SUV HR-V.

© Honda

Retour à la sagesse

En attendant, on peut néanmoins apprécier les lignes de la (plus si) compacte japonaise. Après trois générations exubérantes, la nouvelle prend le contrepied avec des lignes d’une sagesse presque déroutante. La partie arrière apporte heureusement un peu de personnalité, avec cette lunette très inclinée et ce pseudo-diffuseur intégré dans le bouclier. Gageons qu’une version R viendra dynamiser tout ça par la suite !