En passant à l’hybridation, la McLaren Artura renonce au moteur V8 pour inaugurer un tout nouveau V6 3 litres, plus compact, qui permet l’intégration sous le capot arrière du moteur électrique. D’une puissance de 95 ch, celui-ci ne pèse que 14kg, alors que celui de la P1, premier modèle hybride de la marque, en pesait 38 ! Et, à plat sous ce dernier, la batterie affiche une capacité de de 7,4 kWh. La puissance totale combinée du système affiche 671 ch et un couple énorme de 720 Nm ! De quoi assurer des performances dignes de la 720S : 3 secondes suffisent pour passer de 0 à 100 km/h !

Et les ingénieurs ont mis un point d’honneur à intégrer cette technologie sans porter aucun préjudice au capacités routières extraordinaires des modèles de la marque. Grâce à sa nouvelle structure en fibre de carbone (matériau composite ultraléger), l’Artura est la plus légère de sa catégorie, avec 1.498 kg seulement, soit un rapport puissance/poids de 488 ch par tonne ! Le dynamisme et l’équilibre routier devraient donc rester intacts, d’autant que le coupé inaugure également une nouvelle transmission automatique à 8 rapports et un différentiel électronique sur l’essieu arrière.

Comme toute McLaren, cette Artura dispose de plusieurs modes de conduite : Comfort, Sport et Track. Avec des utilisations et un tempérament bien spécifiques pour chaque usage.

Electrique et connectée

Pur produit du 21ème siècle, l’Artura peut également évoluer en mode 100% électrique, sur une trentaine de kilomètres. Pratique pour accéder aux zones à faibles émissions, ou pour ne pas réveiller ses voisins en rentrant tard le soir.

Et puis elle est aussi la première McLaren doté d’un dispositif de mises à jour à distance ("Over the Air", OTA), avec système de géolocalisation antivol.

L’Artura est disponible à la commande dès à présent, au prix de 189.900 livres sterling (prix en euros à confirmer), ce qui la place entre la GT et la 720S.