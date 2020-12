Développée par le département Squadra Corse, cette SC20 est une barquette biplace des plus radicale. En l’absence de pare-brise, le port du casque est vivement recommandé pour la conduire puisqu’avec son V12 6,5l de 770 chevaux emprunté à l’Aventador, les performances s’annoncent pour le moins décoiffantes ! Mais malheureusement, le constructeur n’a pas souhaité les partager avec nous…

© Lamborghini

Bien qu’elle puisse tout à fait être utilisée sur route, cette SC20 est avant tout conçue pour un usage sur piste. Pour soigner sa légèreté, elle adopte un châssis et une carrosserie en fibre de carbone, et pour une efficacité optimale, sa transmission passe par les quatre roues, via un différentiel électronique notamment.

Malheureusement, inutile d’espérer acquérir ce somptueux bolide : il s’agit d’un exemplaire unique réalisé sur mesure à la demande d’un fortuné client. Mais si vous disposez de la somme nécessaire – probablement plusieurs millions d’euros – rien ne vous empêche d’en faire de même.