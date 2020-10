Quelques mois après son officialisation, la drôle de Citroën Ami s’apprête à se lancer à l’assaut de nos villes. Et elle le fera à un prix d’appel pour le moins agressif : 6.990€. De quoi en faire la voiture la moins chère du marché. Une seule teinte, Bleu Ami, est proposée, mais pas moins de 7 versions peuvent être commandées grâce aux différents kits de personnalisation. Ainsi, pour 410€ de plus (7.400€), le kit de personnalisation permet d’apporter une touche de couleur (Orange, kaki, gris ou bleu) sur les éléments extérieurs (enjoliveurs de roues, stickers de custode…) et divers éléments optionnels à bord (filet de séparation, tapis de sol…). Autant d’accessoires qui seront installés facilement par le client lui-même.

Pour 7.900€ et 8.360€ respectivement, les My Ami Pop et My Ami Vibe sont les versions les plus complètes, avec stickers distinctifs et un spoiler arrière pour la première ; des barres de toit décoratives pour la seconde. Les premiers modèles seront livrés au cours du premier semestre de l’année prochaine.

© Citroën

Elément de mobilité

Avec ses 2,41 m de long et 1,39 de large, l’Ami se classe dans la catégorie des quadricycles légers. Electrique, elle est animée par un petit moteur de 6 kW (8 ch) qui lui permet d’atteindre les 45 km/h. Vous l’aurez compris, cette Ami est donc spécialement taillée pour la ville, où elle pourra battre le pavé durant 75 km grâce à sa batterie de 5,5 kWh. Si cela peut paraitre peu, le gros point fort de cette petite batterie est de pouvoir être rechargée en trois heures seulement sur une prise domestique 220V. A peine plus longtemps qu’un Smartphone !

L’Ami peut emmener deux passagers à son bord dans un espace simple et épuré, mais ne dispose malheureusement pas de coffre, ce qui pourrait être son plus gros défaut. Un choix dicté par le design symétrique entre les faces avant et arrière de l’auto, aux pièces interchangeables, permettant de réduire substantiellement les coûts de production.