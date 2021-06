Actualité chargée pour Maserati qui est en train de fignoler son SUV Grecale, tout en développant la remplaçante de la GranTurismo ! Celle-ci sera électrique, du jamais vu dans l’histoire de la prestigieuse marque italienne.

En attendant plus d’informations à son sujet, on peut remarquer ses courbes généreuses et sa ligne générale qui font penser à l’ancien modèle. Cependant, les feux verticaux évoquent plutôt la MC20, le dernier coupé ultrasportif de la marque. Une mécanique thermique V6 serait également de la partie, mais cette information n’a pas été confirmée.

La commercialisation de la nouvelle GranTurismo est prévue pour l’année prochaine.