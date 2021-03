Difficile de le rater, ce blason, trônant fièrement au centre de la nouvelle calandre, mais également sur les ailes à façon d'une certaine marque italienne au cheval cabré. Sur la face avant, on retrouve aussi des optiques LED ultra-fines et les feux de jour en forme de "crocs" du lion. De LED, il en est question pour toutes les finitions. Les versions plus sportives disposent même d'une technologie plus avancée les rendant plus fins. À l’arrière, c’est le même combat, encore et toujours du LED. Cette fois, les plus grosses finitions auront droit à un effet 3D plus marqué des 3 griffes. Si elle parait plus grande et plus racée que sa devancière, cette nouvelle génération en conserve pourtant les mêmes proportions. Certes, son empattement a tout de même un peu augmenté, mais seulement de 55 mm. Cette impression provient principalement du capot plus long et des 2 cm qu’elle perd en hauteur.

© Peugeot

Triple moniteur

À l’intérieur aussi, il y a du changement, mais certaines choses ne bougent pas non plus, comme la taille du coffre. L’empattement allongé profite uniquement aux passagers arrière qui ont désormais un peu plus de place, un tout petit demi-centimètre supplémentaire. Face au conducteur, il y a toujours ce petit volant typique de la marque. Mais fini le commodo qui dépasse de la colonne de direction pour régler le volume et la radio, cette fois, toutes les commandes sont directement visibles et à portée de pouces. Situé juste au-dessus de ce dernier, le combiné d’instrument est entièrement digital de série et peut, en option, s’afficher en 3D. La plus grosse nouveauté se trouve sous l’écran central de 10 pouces : un troisième écran qui fonctionne de pair avec le système principal.

© Peugeot

Raccourcis et personnalisation

Ce troisième écran tout en longueur affiche uniquement 5 widgets, des raccourcis, qui sont entièrement personnalisables. On peut presque tout y glisser : une station de radio, un trajet habituel ou encore une température prédéfinie. Malheureusement, impossible de régler son siège chauffant depuis cet écran. Il faudra toujours se rendre dans les menus de l’écran principal. Dommage. L’ensemble du système a été pensé comme un smartphone où l’on peut "swiper" dans tous les sens et tout personnaliser. Les menus sont intuitifs et les écrans très réactifs. Du bon boulot qui a son importance, car ce logiciel devrait servir de base à l’ensemble des voitures du groupe Stellantis.

© Peugeot

Hybride, essence et diesel

Sous le capot, on retrouve 5 motorisations. Côté essence, le 3 cylindres turbo de 1.200 cc peut développer 110 ou 130 ch. Côté diesel, un unique 1.5l turbo de 4 cylindres qui produit 130 ch. Enfin, il y a les versions plug-in hybrides. Elles sont aux nombres de 2 : une de 180 et une de 225 ch. Encore en phase d’homologation, l’autonomie entièrement électrique de ces dernières devrait atteindre 55 km. Les PHEV sont uniquement disponibles en boite auto et le petit moteur essence, lui, uniquement en boite manuelle. Peu importe le moteur choisi, la cavalerie sera seulement envoyée aux roues avant.

Si l’on sait désormais presque tout sur la fiche technique de cette 3e génération de 308, deux informations sont encore inconnues : son prix et sa date de commercialisation. Mais elles devraient être annoncées très prochainement par le constructeur français.