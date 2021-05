Dépassant désormais la barre des 4 mètres de long (4,108 m), la Skoda Fabia affiche des proportions généreuses et une ligne plus dynamique que le modèle remplacé. Une sensation renforcée par l’allongement du modèle (+11 cm) mais aussi par un joli coup de crayon, aussi inspiré que les derniers modèles de la marque – Octavia en tête – sans toutefois révolutionner le design.

Equipement en hausse

L’habitacle affiche la même modernité, avec un tableau de bord allégé en commandes pour faire place à un large écran tactile flottant d’une diagonale jusqu’à 9,2 pouces qui pilote un système multimédia connecté (avec assistant personnel à reconnaissance vocale dénommé Laura) et compatible smartphones. Le conducteur profite de son côté d’une instrumentation numérique affichée sur une dalle de 10,25’’ pour les versions les plus nanties, se mettant ainsi en conformité avec sa cousine la Volkswagen Polo notamment. Et pour la première fois, la Fabia propose aux occupants une climatisation bizone.

© Skoda

Plus spacieuse et intelligente

Naturellement, la nouvelle Fabia puise allègrement dans la banque d’organes du Groupe Volkswagen auquel elle appartient pour se hisser parmi les meilleures élèves du segment en matière d’équipements de sécurité. On trouve ainsi le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de centrage dans la voie, la surveillance des angles morts ou encore le freinage d’urgence autonome avec détection des cyclistes et piétons.

Les centimètres gagnés par la carrosserie se traduisent à bord, notamment aux places arrière où les occupants disposent d’un espace aux jambes généreux. Et surtout, le coffre progresse de quelque 50 litres, pour en offrir désormais 380, soit la nouvelle référence sur le segment.

D’autre part, fidèle à son slogan « Simply Clever », Skoda a ajouté 5 nouvelles solutions d’aménagement pratiques qui portent à 43 le nombre de petites attentions qui facilitent la vie des utilisateurs au quotidien. Parmi elles, on trouve notamment le grattoir à vitres dans le clapet de la trappe à carburant, le parapluie dans la portière conducteur ou encore une cloison flexible et amovible pour agencer l’espace dans le coffre.

© Skoda

Essence uniquement

Seules des motorisations à essence sont proposées sous le capot de cette Fabia. La gamme va du petit 1.0l 3 cylindres de 65 et 80 chevaux, au 1.5l TSI de 150 ch en passant par les 1.0l turbo de 95 ou 110 ch ; les deux plus puissantes étant proposées en boîte automatique. Une gamme vaste et complète donc, mais qui manque un peu d’électrification. Les rejets de CO2 et la consommation sont d’ailleurs dans la moyenne du segment, sans être exceptionnelles : 5,1 à 5,6l/100km WLTP, soit 116 à 142 gr CO2/km. Gageons que ce petit détail sera corrigé au cours de la vie de l’auto, car c’est vraiment tout ce qui semble lui manquer !