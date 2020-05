Désormais, tous les modèles de la marque seront bridés.

On vous a déjà parlé l’objectif ambitieux de Volvo à terme : plus aucun mort ou blessé grave dans une voiture de la marque suédoise. Seulement voilà, il y a des contraintes physiques auxquelles un être humain ne peut résister, même si la voiture dans laquelle il se trouve est bardée de systèmes de sécurité. La firme a donc pris une mesure que certains jugeront radicale.

"Effectivement, nous dit-on chez Volvo, toutes nos nouvelles voitures seront désormais bridées à 180 km/h, conformément à la promesse formulée par Volvo Cars l’année dernière. Cette mesure, qui va au-delà des lois et réglementations en vigueur, a vocation à nous rapprocher de l’objectif "Zéro accident grave ou mortel" sur les routes."

En plus de cela, le constructeur généralise la possibilité de limiter la puissance de la voiture. "Outre ce plafonnement de la vitesse, en effet, nos voitures intégreront une Care Key permettant aux conducteurs de fixer des limitations de vitesse supplémentaires sur leur véhicule, par exemple, avant de le prêter à un autre membre de leur famille ou à un jeune conducteur inexpérimenté." On précisera que d’autres marques sur le marché proposent également cette option.

Il n’en reste pas moins que, par ces deux mesures, dont la première n’est sans doute pas la plus populaire, Volvo entend assurer et renforcer encore ce rôle de leader de la sécurité qu’il assume maintenant depuis des dizaines d’années. Par ces deux mesures - mais surtout par la première, qui est plus drastique - Volvo veut inciter les gens à réfléchir sur le danger lié à la vitesse et les inciter à adopter de meilleures habitudes de conduite.