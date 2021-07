Baptisé RS Q e-tron, le buggy d’Audi embarque un moteur essence qui a déjà fait ses preuves en compétition dans le championnat allemand de voitures de tourisme (DTM). Ce dernier fera dans le cas présent office de générateur pour alimenter les deux moteurs électriques situés sur chacun des essieux. Ce Buggy est donc bien un 4x4, dont la puissance maximale pourrait atteindre 670 chevaux (500 kW) en fonction des règlementations.

Derrière le volant, on trouvera sans doute les deux plus grands noms du plateau Dakar actuel : Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel, 17 victoires de l’épreuve à eux deux.