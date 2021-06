La cinquième génération de Sportage fait plus que jamais du design l’un de ses éléments de séduction. Le SUV – plus si – compact s’inspire en effet du tout récent crossover EV6 dans son design, adoptant des traits tendus et des flancs travaillés, avec en guise de signature des options pour le moins étirées. C’est sûr, le Coréen fera tourner des têtes sur son passage. Au moins dans les premiers mois de commercialisation, avant qu’il ne devienne l’un des best-sellers de la catégorie en Belgique et en Europe, à l’instar de ses devanciers.

© Kia

A bord, c’est évidemment la technologie qui prime, avec un large panel numérique composé de deux écrans pour l’instrumentation face au conducteur et pour l’infodivertissement au centre. Evidemment, ce Sportage fera la part belle à la connectivité et aux assistants de conduite. Présentation et qualité semblent également en hausse ainsi que, on l’espère, l’habitabilité.

Si l’on attendra de connaitre la fiche technique définitive pour juger, il semblerait que ce nouveau modèle ait pris un net embonpoint par rapport au précédent. Il se montre plus imposant mais également plus statutaire pour affronter les autres valeurs sûres de la catégorie, Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan notamment.

© Kia

Hybride à tous les niveaux

Cousin technique du Hyundai Tucson, ce Kia Sportage devrait en reprendre l’offre de motorisation. On devrait donc retrouver de l’essence et du diesel, mais surtout des hybrides, à des degrés multiples. Ainsi, une version full-hybrid (HEV) et hybride rechargeable (PHEV) devraient être au catalogue, mais également des variantes micro-hybrides 48V (mHEV) des moteurs essence et diesel. La présentation européenne devrait avoir lieu au Salon de Munich cet automne.