Alors qu’on l’attendait autour des 200 à 210 ch pour se positionner face au Ford Puma ST, le nouveau Hyundai Kona N place finalement la barre bien plus haut. En empruntant le moteur de la i30N, à savoir un 2.0l turbo, il développe finalement 280 chevaux. Et même jusqu’à 290 chevaux durant une vingtaine de secondes grâce au mode N Grin Shift, qui augmente également le couple en optimisant la réponse du turbo et de la boîte de vitesses. Et pour plus d’efficacité, un différentiel électronique à glissement limité est fourni de série. Les sensations promettent donc d’être au rendez-vous, d’autant qu’à cela s’ajoute une fonction N Power Shift, qui évite les ruptures de charge au passage de rapports en forte accélération. 5,5 secondes suffisent alors à passer de 0 à 100 km/h, et la vitesse plafonne à 240 km/h !

© Hyundai

Côté style, ce Kona N se distingue par ses boucliers aux ouvertures plus large, son kit carrosserie qui en muscle les traits ou encore son imposant diffuseur et sa double sortie d’échappement arrière. A bord, la sellerie siglée N et le volant avec ses palettes bleues – couleur de référence des Hyundai N – assurent la différence.