Puisque l’actuel modèle séduit toujours les foules, les designers de Mercedes n’ont pris aucun risque au moment de dessiner le nouveau modèle. Le GLC 2022 pourrait en fait s’apparenter à un facelift, tant ses traits sont proches du précédent. Le SUV s’allonge toutefois de 6 cm, principalement sur les porte-à-faux avant et arrière puisque l’empattement ne progresse, lui, que de 1,5 cm. Un allongement qui profite aux aspects pratiques, occupants arrière et coffre, dont le volume atteint désormais 600 litres. L’aérodynamisme est également amélioré, au bénéfice de la consommation.

Le changement est bien plus évident à bord, où ce GLC hérite d’une planche de bord largement inspirée de celle de la dernière Classe C. L’écran principal positionné en mode "portrait" occupe donc toute la console centrale, et un second écran personnalisable face au conducteur est dédié à l’instrumentation. Mercedes oblige, la connectivité est évidemment au top niveau, et l’on dispose notamment de la commande vocale "Hey Mercedes" permettant de piloter de nombreuses fonctions.

© Mercedes-Benz

Boite automatique et hybrides rechargeables

Sous le capot, les changements sont nombreux. Toutes les motorisations sont équipées d’une hybridation, à des degrés divers. Les moteurs essence (204 et 258 ch) et diesel (197 ch) sont équipées d’une hybridation légère 48V apportant un boost de 17 kW (23 ch) dans les premiers mètres d’accélération. Tous sont couplés d'office à une boîte de vitesses automatique. Il n'y a donc plus de boite manuelle sur le GLC.

L’offre d’hybrides rechargeables s’élargit, comptant désormais 3 versions : 2 essence (313 ou 381 ch) et même une version diesel de 335 ch. Le moteur électrique affiche 136 ch dans tous les cas et peut, grâce à la batterie plus généreuse de 31,2 kWh, mouvoir seul le SUV sur une centaine de kilomètres. Une belle progression par rapport au précédent modèle.

Le lancement est prévu cet automne.