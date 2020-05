Fiat introduit sur le marché belge le 500X SuperSport. N’espérez pas une débauche de puissance sous cette appellation puisque ce sont uniquement des changements esthétiques qui rendent le SUV si spécial, ainsi que sa diffusion qui sera limitée à 100 exemplaires seulement !

La particularité la plus évidente de cette série spéciale c’est bien sûr sa teinte mate « Matt Grey » qui constitue une offre unique sur le segment des petits SUV et apporte un look très distinctif au 500X. Le style est d’autant plus agressif que l’ensemble des inserts habituellement chromés sont ici teintés dans la masse ou noirs, caractéristique reprise de la finition Sport. Le tout, souligné de grandes jantes de 19 pouces bicolores.

© Fiat A 31.790€, le Fiat 500X SuperSport offre un équipement ultra-complet incluant notamment les phares LED, la climatisation automatique, le système audio signé Beats ainsi que l’ensembles packs habituellement optionnels (Business, Winter, Bad S et Safety Plus). Un badge numéroté dans l’habitacle rappelle par ailleurs l’exclusivité du modèle.

Sous le capot, seule la motorisation la plus puissante de la gamme est proposé, à savoir le 1.3l FireFly de 150 ch, associé à la boîte automatique à six rapports.