Lightyear, pionnier de la mobilité verte, présente aujourd’hui la première voiture solaire longue distance. C’est à l’aube, au TheaterHangaar à Katwijk, aux Pays Bas que le prototype a été dévoilé en exclusivité, à un panel ciblé d’investisseurs, de clients, de partenaires et de journalistes.

"Ce moment représente une nouvelle ère automobile", a déclaré Lex Hoefsloot, CEO et cofondateur de Lightyear. "Deux années de rêve, de réflexion et de travail acharné ont permis de franchir cette étape importante qui constitue une grande avancée vers la réalisation de notre mission qui est de rendre la mobilité verte accessible à tous". C’est en 2016 que l’entreprise Lightyear est fondée par des membres de l’équipe Solar Team Eindhoven, après avoir gagné en 2013, 2015 et 2017 le Bridgestone World Solar Challenge. Depuis son lancement, Lightyear a reçu une succession de prix, de subventions et de soutiens de la part d’investisseurs majeurs.

Et si vous souhaitez revoir la présentation, vous pouvez la revoir via ce lien Youtube.

(...)