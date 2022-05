Comme son grand frère, le Range Rover Sport change dans la continuité en termes de style. L’allure globale est identique, mais le nouveau modèle lisse ses surfaces, notamment via des poignées de portes rétractables et des optiques intégralement LED évidemment. C’est finalement l’arrière qui change le plus, adoptant le bandeau lumineux sur toute la largeur pour surfer sur la tendance du moment.

L’habitacle mêle toujours hi-tech et haute couture, désormais centré autour de l’écran central de 13,1 pouces, en plus d’un second pour le conducteur encore plus grand, 13,7’’. Le confort sera toujours d’un très haut niveau grâce aux nouveaux sièges et à la suspension pneumatique encore améliorée, mais également grâce au réducteur de bruit actif qui augmentera la quiétude à bord.

© Range Rover

Puissant et… électrique

Le Range Rover Sport est bien entendu toujours doté de capacités tout-terrain largement supérieures à celles de ses concurrents, mais aussi plus dynamique grâce notamment à un système actif de contrôle du roulis.

Côté moteurs, le client aura le choix entre l’essence, le diesel, l’hybride rechargeable et même une variante 100% électrique en 2024. Pour l’heure, la marque n’a dévoilé que la version hybride rechargeable de 510 chevaux, et annonce l’arrivée d’un nouveau V8 Twin Turbo de 530 ch.

Le Range Rover Sport est disponible dès aujourd’hui à la commande, pour un prix de base de 95.000€.