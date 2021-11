Fidèle au concept éponyme dévoilé en début d’année, le bZ4X marie surfaces lisses et angles travaillés, avec pour signe distinctif une calandre "Hammerhead" ("tête de marteau" littéralement) qui entend "redéfinir la marque et exprimer toute la force du véhicule". De quoi se démarquer face à la rude concurrence qu’il aura à affronter, et parmi lesquelles on trouve notamment le Volkswagen ID.4, la Skoda Enyaq iV ou encore les Ioniq 5 et Kia EV6.

© Toyota

Si ses dimensions le rapprochent d’un RAV4, le bZ4X affiche des proportions toutes différentes, avec notamment une hauteur réduite de 85 mm et, surtout, un empattement qui s’allonge de quelque 16 cm ! De quoi garantir beaucoup d’espace aux jambes pour les passagers arrière, mais aussi permettre de caser la batterie de 71,4 kWh sous le plancher, entre les essieux. Celle-ci est commune aux deux versions proposées lors du lancement. La première, dotée d’un unique moteur de 150kW (204 ch) ; la seconde, équipée de deux moteurs délivrant un total de 160 kW (217,5 ch très exactement) qui apportent également quatre roues motrices. Toyota promet une autonomie globale de 450 km en cycle WLTP, et une charge de 10 à 80% sur borne en courant continu à 150 kW.

© Toyota

Panneaux solaires

Cette autonomie pourra en outre être optimisée par les panneaux solaires sur le toit, qui permettraient de parcourir 1.800 km par an selon la marque, qui ne précise toutefois pas dans quelle région du monde cette estimation a été faite.