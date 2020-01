Vous vous êtes décidé pour une voiture électrique, une hybride ou une voiture au CNG mais vous ne savez encore quel modèle choisir? Peut-être que les chiffres de vente de l'an dernier pourront vous aider à effectuer un choix.

Que la Volkswagen Golf soit la voiture préférée des Belges n'est évidemment pas une surprise. Il en va ainsi depuis des années et l'on remarque d'ailleurs que son aura... n'aura finalement pas été ternie par le scandale du diesel dévoilé en septembre 2015 aux Etats-Unis. La Fiat 500 est elle aussi une valeur sûre du classement des ventes annuelles. Par contre, la C3 est peut-être plus surprenante pour certains parmi vous. On notera que tant la Fiat que la Citroën sont deux voitures dont le prix catalogue se situe, en base, sous les 10 000 €. alors que la Golf vaut trois fois plus cher.

La Citroën passe d'ailleurs en 2e position pour ce qui est des ventes en motorisation essence, pas très loin finalement de la petite 500. Renault, avec sa Clio et son Captur, place deux voitures dans ce top 5.

Les diesels sont de plus en plus délaissés et il est fort probable que la marque Mercedes en paie tôt ou tard les pots cassés, elle qui occupent les deux premières places de cette catégorie avec ces Classe A et Classe C, encore très prisées des sociétés.

Dans la catégorie des électriques pures, ce sont les grosses cylindrées qui tiennent le haut du pavé. Sans surprise pour Tesla, qui domine largement la catégorie, ayant écoulé quasi 3 fois plus de voitures qu'Audi avec son e-Tron. Voilà des chiffres qui, de toutes les façons, devraient beaucoup bouger cette année.

Enfin, si Toyota truste les 4 premières places du classement des hybrides, catégorie dans laquelle le constructeur japonais excelle depuis plus de 20 ans, le groupe VW fait encore mieux pour ce qui est du CNG en occupant tout le top 5 avec des véhicules de ses marques équipés au gaz naturel compressé.

Top 5 toutes motorisations

VW GOLF : 13 217 (exemplaires vendus) FIAT 500 12 360 CITROËN C3 12 055 RENAULT CLIO 11 122 HYUNDAI TUCSON 10 795

Top 5 des motorisations essence

FIAT 500 11 251 CITROËN C3 10 885 RENAULT CAPTUR 9 468 RENAULT CLIO 9 230 5VW GOLF 8 031

Top 5 des motorisations diesel

MERCEDES-BENZ CLASSE A 6 733 MERCEDES-BENZ CLASSE C 6 068 VW GOLF 4 323 VW TIGUAN 3 996 BMW X1 3 848

Top 5 des motorisations électriques

TESLA MODEL 3 2652 AUDI E-TRON 974 NISSAN LEAF 754 RENAULT ZOE 662 HYUNDAI KONA 644

Top 5 des motorisations hybrides

TOYOTA C-HR 3 451 TOYOTA COROLLA 2 695 TOYOTA YARIS 2 029 TOYOTA RAV4 1 911 KIA NIRO 1 322

Top 5 des motorisations CNG

VW CADDY 873 VW GOLF 586 SKODA OCTAVIA 523 SEAT LEON 228 AUDI A3 187