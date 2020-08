L’une et l’autre s’équipent de kits carrosserie qui les rendent reconnaissables au premier coup d’œil.



Impossible de manquer les nouvelles Audi S3 Sedan et Sportback dans leurs livrées exclusives limitées Python Yellow et Tango Red. Outre leurs teintes pour le moins voyantes, l’une et l’autre s’équipent de kits carrosserie qui les rendent reconnaissables au premier coup d’œil grâce à leur bouclier unique et au diffuseur intégré au pare-chocs arrière notamment.