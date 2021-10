Sans air, sphériques ou connectés : voici à quoi ressemblent les pneumatiques.

Tous les automobilistes qui ont un jour vécu la mésaventure pourront le confirmer : rien n’est plus désagréable que de devoir se ranger pour changer un pneu crevé. Surtout lorsqu’il pleut des cordes ou qu’il fait un froid glacial. Une situation des plus désagréables que les automobilistes pourraient ne plus avoir à vivre dans un futur plus ou moins proche. Certains manufacturiers tentent en effet de réinventer la roue et travaillent sur des concepts révolutionnaires de pneumatiques.

Le pneu sans air

Le groupe au Bibendum travaille depuis plusieurs années déjà sur un pneu sans air qui minimiserait donc fortement l’incursion d’un clou dans la gomme. Baptisé Uptis, ce concept révolutionnaire de Michelin pourrait être commercialisé dès 2024. Et permettrait de limiter la pollution due aux gommes en caoutchouc : près de 200 millions de pneus crevés seraient jetés chaque année, alors même que la bande de roulement n’est pas usée. Ce pneu increvable serait constitué d’une bande de roulement classique, si ce n’est qu’elle serait soutenue, non pas par un matelas d’air, mais par des lamelles en fibre de verre qui assureraient une structure rigide tout en autorisant une certaine souplesse pour mieux absorber les trous dans les routes.

Le pneu sphérique