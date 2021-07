Dans la culture populaire, les véhicules haut de gamme comme les BMW, les Mercedes ou les Lexus sont aussi les véhicules les plus résistants. À l’inverse, des Fiat ou Dacia ne donnent pas une impression de solidité. Et lorsqu’est venu le temps pour un automobiliste de faire l’acquisition d’une voiture d’occasion, certaines marques sont préférées à d’autres, moins bien cotées sur le marché du neuf.

Pourtant, une étude de CarVertical, qui s’est spécialisée dans la vérification des antécédents des véhicules sur base de leur numéro d’identification, vient tordre le cou aux idées reçues : non, les véhicules haut de gamme ne sont pas forcément les plus résistants. Surtout sur le secteur de l’occasion.

CarVertical a analysé l’historique de près d’un million de véhicules vendus en seconde main en Europe, entre juin 2020 et juin 2021. Avec un constat frappant. "De nos jours, les conducteurs pratiquent un nombre croissant d’activités (envoi des SMS, manger, boire…) qui peuvent générer des accidents, précise CarVertical dans son étude. De plus, les moteurs sont de plus en plus puissants et l’être humain est proche des limites de ses capacités multitâches au volant. Or, après un accident, il est très rare que les conducteurs investissent dans des réparations structurelles appropriées. Souvent, les réparations sont faites à l’économie, bâclées et dans le seul but de revendre la voiture."

(...)