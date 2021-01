Comme chaque année, est-on tenté d’écrire, c’est la Toyota Corolla qui a été la voiture la plus vendue au monde en 2020 : 1.134.262 millions d’unités. La compacte, dont la lignée remonte aux années 60, doit cette réussite à sa présence aux quatre coins du globe, et notamment sur le marché américain où elle séduit toujours beaucoup.

© Toyota

Au classement, la compacte japonaise devance désormais deux SUV : le Toyota Rav4 à 971.516 exemplaires, et le Honda CR-V produit en 705.651 unités. Le premier modèle européen arrive en 5ème position : il s’agit du Volkswagen Tiguan écoulé à 607.121 exemplaires, derrière la Honda Civic, 4ème, qui s’est écoulée 697.945 fois.

Voiture la plus vendue d’Europe, la Volkswagen Golf affiche des ventes en berne (-28,6%) et chute de deux places dans le classement, à la 8ème position, désormais devancée par les berlines Toyota Camry et Nissan Sylphy. La Volkswagen Lavida, réservée au marché chinois, et le Hyundai Tucson complètent le Top 10.