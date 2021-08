Si vous deviez deviner quelle est la voiture la plus vendue en Belgique au cours du premier semestre 2021, quelle serait votre réponse ? Il y a de fortes chances pour qu’une grande majorité des sondés nomment la Volkswagen Golf. Pourtant, cette voiture qui semble omniprésente sur nos routes ne serait que le dixième modèle de voiture neuve le plus immatriculé au cours des six premiers mois de l’année, à en croire les chiffres de la Febiac.