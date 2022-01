Si c’est BMW qui a été la marque la plus populaire de Belgique en 2021, c’est bien la Citroën C3 qui a été le modèle plébiscité au niveau national, avec 9.128 immatriculations. La petite française surclasse ainsi le Volvo XC40 (8.945) et la Mini (6.949).

On constate toutefois de fortes disparités entre la Flandre et la Wallonie. Au nord du pays, le Volvo XC40 – produit localement, à Gand – pointe en tête devant la BMW X1 et la BMW Série 3. La Citroën C3 n’y est que 5ème. Au sud, Dacia pointe en tête avec les Sandero et Duster aux deux premières places, devant la C3. Et à Bruxelles, le XC40 surclasse la C3 et les BMW Série 1, Série 3 et X1.

Voilà qui illustre les différences de marchés entre nos régions, principalement tributaires du leasing en Flandre et à Bruxelles, où se trouvent tous les acteurs majeurs de la location longue durée, alors que la Wallonie est principalement axée vers les particuliers.

Preuve en est, le podium des immatriculations professionnelles, qui représentent désormais 6 voitures sur 10, composé du Volvo XC40 et des BMW X1 et Série 3 dans cet ordre. Pour les immatriculations privées, le Dacia Sandero devance la Citroën C3 et le Hyundai Tucson.

Toujours plus d’électrification

2021 a également confirmé sans surprise la tendance aux moteurs électrifiés. Les hybrides passent de 3,5 à 5% de parts de marché, les hybrides rechargeables, de 7,3 à 12,5%, et les électriques, de 3,5 à 5,9%. Ensemble, ces motorisations représentent désormais autant que le diesel, qui enregistre une nouvelle chute, passant de 32,9 à 23,7%. Il faut y voir la disparition des moteurs au gasoil sur un nombre croissant de modèles, mais aussi la multiplication de l’offre électrifiée, avec désormais 157 modèles électriques ou hybrides rechargeables sur le marché. L’essence reste stable, avec 52% de parts de marché.

Le Citroën C3 est également le modèle le plus vendu en essence devant la Dacia Sandero à nouveau. La Fiat 500 complète le trio gagnant. En diesel, c’est une autre Dacia, le Duster, qui a été plébiscité, devant les BMW Série 1, Série 3 et X3. Côté hybrides, Toyota domine les débats en trustant le podium des hybrides classiques avec ses Corolla, Yaris et C-HR, et le Rav4 est 5ème. Pour les hybrides rechargeables, les SUV ont la cote : le BMW X5 qui tire son épingle du jeu, devant le Volvo XC40 et le Mercedes GLE.

Enfin, et c’est une petite surprise, la Tesla Model 3 a été le modèle électrique le plus immatriculé devant l’Audi e-Tron construit à Bruxelles et le BMW iX3.