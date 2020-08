Jusqu’à présent, les parents désireux de s’offrir un break familial musclé devaient se tourner vers l’Audi RS4 ou la Mercedes C63 AMG. Mais tout cela ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir puisque dès 2022, BMW commercialisera officiellement la M3 Touring ! Comme la M3 berline et le coupe M4 prévus tous deux l’année prochaine, ce break recevra un nouveau moteur 6 cylindres en ligne, celui-là même qu’utilisent déjà les X3M et X4M. La déclinaison Competition, la plus aboutie, devrait donc offrir 510 chevaux et promet un tempérament de feu !

Ce caractère exacerbé devrait être doublé de tous les atouts pratiques du break, à commencer par un coffre de 500 à 1.510 litres.