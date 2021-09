Avec son lot de surprises pour les visiteurs : les principaux constructeurs ont quasi tous dévoilé leurs nouveautés, essentiellement tournées vers l'électrique, dans l'espoir d'attirer l'attention et a posteriori d'éventuels nouveaux clients.

La voiture-volante de Xpeng

Imaginez, alors que vous roulez au pas ans les embouteillages habituels pour vous rendre au travail, une voiture munie d'hélices passer à vitesse grand V au-dessus de votre toit panoramique, il y a des chances que vous pestiez encore plus contre ce précieux temps perdu dans les bouchons. Imaginez par contre être dans cet ovni, il y a de toutes aussi fortes chances que vous jubiliez à l'idée du temps épargné grâce à ce mode de transport.

Depuis presque aussi longtemps que la voiture existe, la voiture-volante fait figure de Graal pour les inventeurs en tout genre. Et si on le pensait jusqu'ici réservé aux films de science-fiction façon Cinquième élément, le mythe devient peu à peu réalité. Notamment grâce au constructeur chinois Xpeng. Si son objectif premier est de concurrencer Tesla dans la course à l’électrification des véhicules, ce futur géant de l'automobile n'hésite pas à emprunter des chemins aériens pour y arriver.

A Munich, le groupe chinois vient de présenter la cinquième génération (déjà !) de son Xpeng X2. Long de 4,97 m, large de 4,78 m, haut d'1,36 m et lourd de 760 kg (plus légère qu'une Twingo !), cette voiture volante entièrement électrique devrait pouvoir naviguer à 130 km/h durant 35 minutes à une altitude de 1000 m, assure le constructeur.

© Xpeng

Bien évidemment, il faudra encore des années avant qu'un tel véhicule soit homologué pour circuler sur nos routes (aériennes) : il faudrait légiférer, assurer la fiabilité des engins pour éviter d'éventuelles chutes libres, former les pilotes et créer un code de la route. Mais il laisse présager ce que l'avenir pourrait nous réserver.

© Xpeng

Le Robotaxi signé Hyundai

Autre nouveauté présentée lors du salon : le robotaxi de Hyundai. Basé sur le modèle d'une Ioniq 5, ce taxi n'en est pas vraiment un au sens propre du terme. Il s'agit plutôt d'une voiture sans conducteur qui préfigure ce que proposera le groupe Motional, né en 2020 du rapprochement entre Hyundai et le fournisseur automobile Aptiv.

© Hyundai

Grâce à ses dizaines de capteurs et caméras, le robotaxi répondrait aux normes de niveau 4 (sur 5 niveaux possibles) sur l'échelle d'autonomie des véhicules développée par la Society of Automotive Engineers (SAE). Bref, il pourrait vous emmener d'un point A à un point B sans que vous ayez à toucher le volant. Il pourrait par exemple vous conduire à l'aéroport et retourner se garer tranquillement chez vous. Motional espère pouvoir commercialiser ses véhicules à partir de 2023.

© Hyundai

Mercedes se la joue mentalisme

Côté Mercedes, on a décidé de repousser les limites de l'impossible en présentant le Mercedes Vision AVTR. Au prix d'un design futuriste directement inspiré du film Avatar de James Cameron (d'où le nom d'AVTR), le groupe à l'Etoile promet de pouvoir conduire uniquement par... la pensée.

© Mercedes

On vous l'avoue de suite : on n'a pas eu l'occasion de tester le système, déjà présenté au salon de la technologie CES de Las Vegas en janvier, mais Mercedes promet d'offrir au conducteur une expérience de conduite unique puisqu'il suffirait de penser tourner à gauche pour que le véhicule tourne. Un dispositif déconcertant qui ne devrait toutefois rester qu'au stade embryonnaire : d'abord parce que le conducteur devrait s'équipe de capteurs notamment à l'arrière du crâne mais aussi et surtout parce que ce style de conduite nécessiterait encore toute l'attention du conducteur alors que les véhicules entièrement autonomes frappent à nos portes.

© Belga

Mini s'offre un van futuriste

BMW, de son côté, s'offre une vision de l'avenir plus réaliste mais pas moins sexy à travers Mini. Habitué des citadines, le groupe allemand offre à Mini sont van futuriste qu'il considère comme "une nouvelle interprétation audacieuse de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la mobilité, inspirée par la vie urbaine et créée dans un souci de polyvalence et de durabilité."

© BMW

Avec son utilisation innovante de l'espace et son faible encombrement, la MINI Vision Urbanaut a été conçue pour ouvrir de nouvelles perspectives dans le design automobile." Le concept-van repense l'espace intérieur à la manière d'un mini-appartement hyper lumineux et feng shui. Dommage toutefois que, comme pour de trop nombreux concept-cars, la version qui sortira d'usine - si elle sort d'usine - ne sera que trop éloignée du concept proposé à Munich. Et c'est bien dommage car on lui aurait prédit un succès phénoménal.

© BMW

Le concept-car de Webasto

Comment ne pas évoquer non plus le concept-car développé par Webasto. L'équipementier allemand, davantage spécialisé dans les toits ouvrants ou panoramiques, s'est essayé au design automobile. Avec un rendu qui ferait pâlir les designers de marques parfois un peu trop frileuses dans la conceptualisation graphique de leurs nouveaux modèles. On vous laisse juger.

© Webasto

La mini rikiki deux places de Microlino

Enfin, on notera la présence de la société de trottinettes Micro qui se lance sur le marché de l'auto et qui devrait séduire les autosolistes qui circulent dans les agglomérations urbaines où il est parfois compliqué de parquer. Longue de seulement 2,45 mètres (plus petit qu'une Smart FortTwo !), la Microlino, inspirée de l'Isetta des années cinquante, devrait s'immiscer dans les espaces les plus petits et permettre des trajets de 125 km à 200 km grâce à ses batteries. Avec une vitesse de pointe de 90 km/h. Et un prix de départ de 12.000 euros.