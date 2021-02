Le nombre des immatriculations de voitures neuves est en baisse de 20 % selon la Febiac. Le Salon de l’auto n’a pas eu lieu en janvier mais les Belges ne se détournent pas des autos pour autant. Preuve en est l’augmentation exceptionnelle du nombre de recherches que 2ememain a enregistré durant la période du 1er au 31 janvier 2021 concernant les voitures, motos, vélomoteurs ou scooters, camionnettes et camions, mobil-homes ou caravanes.

Soit 6,7 millions de recherches au total ! C’est deux fois et demie plus qu’à la même période de l’année dernière, qui en affichait 2,68 millions.

Durant le mois de janvier 2021, Volkswagen s’est avérée la marque la plus recherchée pour les voitures d’occasion, avec près d’un demi-million de recherches, près du double de l’an dernier à la même période. Parmi le top cinq, figurent également BMW, Mercedes, Audi et Ford.

Côté moto, la hausse est également conséquente et notamment pour les Honda qui connaissent une augmentation de l’intérêt de 188 %.

Mais ce n’est pas tout. L’analyse du comportement de recherche et de consultation des annonces sur 2ememain.be montre que les camionnettes et camions d’occasion font l’objet de nombreuses recherches également.

Le terme de recherche ‘camping-car’ a été introduit pas moins de 618 121 fois entre le 1er et le 31 janvier, presque 4,5 fois plus qu’à la même période l’an dernier. Parallèlement, 212 574 personnes ont cherché une caravane, près de trois fois plus qu’en 2020.

Aleksandra Vidanovski, porte-parole de 2ememain, explique ces chiffres étonnants : "En raison du coronavirus, le Salon de l’auto à Bruxelles a été annulé cette année. Il semblerait que les centaines de milliers de visiteurs de ce salon se tournent désormais massivement vers 2ememain pour trouver une autre voiture ou moto."