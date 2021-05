Faire l'acquisition d'une voiture d'occasion est souvent considéré comme un moment stressant pour le futur acquéreur. Entre le vendeur honnête et celui qui cachera les défauts du véhicule qu'il met en vente pour en tirer le meilleur prix, les acheteurs sont souvent perdus. Il faut dire que le marché de l'occasion ne s'est pas construit une jolie réputation ces dernières années. Et rien ne dit qu'en essayant le véhicule, celui-ci ne nous lâchera pas dans quelques mois.



L'entreprise CarVertical, qui s'est spécialisée dans la vérification des antécédents des véhicules sur vase de leur VIN (Numéro d'identification du véhicule), vient de lister les cinq arnaques les plus fréquentes lors de la vente de véhicules de seconde main en Europe, sur base des données fournies par 20 pays dont la Belgique, concernant plus d'un million de véhicule d'occasion vendus entre avril 2020 et avril 2021.



L'étude de carVertical a révélé que près d'un tiers (31 %)