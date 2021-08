Les histoires de Volkswagen et d’Europcar semblent être liées : dans les années 90, Volkswagen avait déjà fait l’acquisition d’Europcar. Mais en 2006, le groupe allemand avait revendu le loueur pour 3,32 milliards d’euros à la société française d’investissement Eurazeo.

Quinze ans plus tard, Volkswagen s’apprête donc à acheter à nouveau Europcar. Le conseil d’administration du loueur a ainsi approuvé une offre de rachat d’un consortium mené par Volkswagen qui valoriserait Europcar à 2,9 milliards d’euros selon Belga. En difficulté depuis la crise sanitaire, Europcar a indiqué que ce rachat ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les 10.000 salariés.

Ce revirement de la part de Volkswagen s’explique par un marché en pleine mutation et une évolution de la mobilité. Ce rachat devrait notamment permettre au géant allemand de proposer des services de location de voitures plus facilement et d’augmenter les débouchés pour la vente de ses voitures électriques.