"Voltswagen", voilà l’appellation que porteront les futurs modèles électriques du constructeur allemand…aux Etats-Unis. C’est en effet Volkswagen of America qui a fait cette annonce plutôt étonnante hier soir via un communiqué publié sur son site, dans ce qui s’apparente à une erreur de programmation, le communiqué étant daté du 24/04 au lieu du 24/03. Il a été rapidement retiré. Et d’après la presse américaine qui cite des sources internes, il ne s’agirait donc pas d’un poisson d’avril à l’avance !

Finies donc les "Voitures du peuple", place aux "Voitures des volts", référence évidente à l’unité de mesure de tension électrique. "Un changement qui est une déclaration sur l’investissement de la marque vers la mobilité électrique à l’avenir" d’après le communiqué. "Nous changeons peut-être notre K pour un T, mais ce qui ne change pas, c’est notre détermination à produire les meilleures voitures de leur catégorie" précise aussi la marque qui vient de lancer son SUV ID.4 au Pays de l’Oncle Sam.

"Voltswagen of America" a également rappelé son engagement en faveur du respect des accords de Paris sur le climat, s’engageant à réduire de 30% ses rejets de CO2 mondiaux d’ici 2025, avant d’atteindre la neutralité carbone en 2030. Le constructeur prévoit ainsi de lancer 70 modèles électriques avant 2029.

Le logo reste

Précisons s’il le fallait que cette nouvelle appellation ne sera portée que par les modèles électriques. Les voitures à moteur thermique continueront à porter le nom Volkswagen, et toutes partageront le badge historique fait d’un V et d’un W au centre d’un cercle. Les modèles électriques adopteront toutefois un logo bleu clair, et porteront l’inscription supplémentaire Voltswagen.