Partenariat entre le constructeur et le gouvernement grec, Astypalée va devenir "un laboratoire de la décarbonisation en Europe" a déclaré Herbert Diess, PDG du Groupe Volkswagen. L’ambition est de passer à un parc automobile entièrement électrique pour l’ensemble des habitants de l’île, mais aussi pour les touristes. Car si les autochtones ne sont qu’environ 1.400, ce sont environ 72.000 touristes qui se rendent sur l’île, caractéristique par sa forme de papillon, chaque année.

Ce ne sont ainsi pas moins de 1.500 véhicules qui circulent sur ce petit bout de terre. Un nombre que le gouvernement espère voir revu à la baisse pour descendre à environ 1.000 unités lors de ce passage à l’électrification.

© Volkswagen

Pour inciter les locaux et les loueurs à faire la transition aussi rapidement, le gouvernent et le constructeur ont prévu une enveloppe de plus de 10 millions de dollars destinées aux aides à l’achat au travers de primes de 12.000€ par véhicule. Les habitants se verront en outre offrir une borne de charge à domicile tandis que l’aéroport a inauguré récemment une station de charge.

Le projet verra également l’installation de diverses sources d’énergie renouvelables (solaire et éolienne) pour produire l’énergie nécessaire à l’alimentation de ces véhicules, et pour couvrir les besoins de l’île tout entière à terme. Une condition indispensable pour que ce projet ait un sens puisqu’actuellement, l’alimentation électrique de l’île se fait à l’aide de… générateurs diesel.