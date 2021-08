Outre sa belle habitabilité et un coffre de 385 à 455 litres, le Taigo séduit par son équipement.

Plutôt que de parler de SUV, Volkswagen préfère le terme de Crossover pour son nouveau Taigo. Son positionnement entre le T-Cross et le T-Roc semble un peu flou, mais le constructeur a semble-t-il jugé qu’il existait une niche suffisante pour y glisser un troisième modèle. Du premier, il reprend la plateforme (MQB A0), mais se montre 3 cm plus long que le second. Si son look plutôt viril souligné de protections additionnelles sur les passages de roues, peut laisser transparaître un comportement engageant, le soufflé retombe bien vite à la lecture de la fiche technique.

(...)